«С детства за СКА». Радимов опубликовал фото с Ротенбергом и Тимощуком. Роман ответил

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выложил пост в своём телеграм-канале, где показал фото с главным тренером хоккейного клуба СКА Романом Ротенбергом и тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.

«С детства за СКА», — подписал фото с тренерами Радимов, прикрепив эмодзи хоккейной клюшки и футбольного мяча.

Фото: Из личного архива Владислава Радимова

Через некоторое время наставник СКА ответил постом в своём телеграм-канале, где показал другое фото, на котором также были Радимов и Тимощук и подписал его следующим образом: «С детства за «Зенит».

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

Напомним, ранее сообщалось, что Ротенберг, Радимов и Тимощук присутствовали на первом матче финала Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 82:80 и вышли вперёд в серии (1-0).

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