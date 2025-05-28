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«С детства за СКА». Радимов опубликовал фото с Ротенбергом и Тимощуком. Роман ответил

«С детства за СКА». Радимов опубликовал фото с Ротенбергом и Тимощуком. Роман ответил
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выложил пост в своём телеграм-канале, где показал фото с главным тренером хоккейного клуба СКА Романом Ротенбергом и тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком.

«С детства за СКА», — подписал фото с тренерами Радимов, прикрепив эмодзи хоккейной клюшки и футбольного мяча.

Фото: Из личного архива Владислава Радимова

Через некоторое время наставник СКА ответил постом в своём телеграм-канале, где показал другое фото, на котором также были Радимов и Тимощук и подписал его следующим образом: «С детства за «Зенит».

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

Напомним, ранее сообщалось, что Ротенберг, Радимов и Тимощук присутствовали на первом матче финала Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 82:80 и вышли вперёд в серии (1-0).

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
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