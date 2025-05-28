Защитник «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на предстоящий Клубный чемпионат мира

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о предстоящем Клубном чемпионате мира.

«Это путешествие, полное открытий, для всех нас, для всех клубов. Это будет очень интересно из-за формата, потому что там соберутся все крупнейшие команды мира.

В каждом соревновании, в котором участвует наша команда, мы стремится быть в числе лучших. Мы знаем, что нам предстоит пройти долгий путь, и это будет непросто, но нам не терпится узнать, что произойдёт. Наши цели всегда очень высокие. Я думаю, что наша команда уже продемонстрировала свою силу и философию. В каждом соревновании мы всегда будем бороться за то, чтобы быть в числе лучших и завоевать титул», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

Напомним, Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня.