«Было понятно, что Мбаппе с Винисиусом не сочетаются». Григорян объяснил спад «Реала»

Российский тренер Александр Григорян высказался о спаде мадридского «Реала» в сезоне-2024/2025. По итогам розыгрыша «сливочные» дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграли в финале Кубка и Суперкубка Испании, а также завершили на втором месте в Ла Лиге, после чего главный тренер Карло Анчелотти объявил об уходе из клуба.

«Всегда наступает такой момент, когда великий клуб должен сделать шаг назад. Когда Мбаппе появился в команде, было понятно, что с Винисиусом они не сочетаются, и баланса в игре не будет. однако мы ожидали, что великий Карло Анчелотти разберётся, ведь он в прошлом разбирался с любыми сложностями», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Всего же в сезоне-2024/2025 «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. На данный момент команду возглавил Хаби Алонсо.

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