Александр Мостовой: тренер без практики — не то, но знаю тех, у кого и с практикой — не то

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями о возможной работе тренером.

«У кого есть лицензия, того и считают тренером. У меня вот тоже есть. Но тренер без практики это, конечно, не то, хотя я знаю и тех, у кого и с практикой — не то. И поверьте их очень много. И с лицензией и без лицензий. У одного есть даже три лицензии», — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».

Напомним, Мостовой весной 2025 года получил тренерскую лицензию от УЕФА. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Александр выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

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