Капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал, почему считает Луиса Энрике великим тренером

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о том, какие сильные качества есть у главного тренера команды Луиса Энрике.

«Он, безусловно, один из лучших тренеров в мире, и он доказывает это нам каждый день. Он очень требовательный, очень чётко говорит игрокам, что нужно делать, и всегда привносит что-то новое.

Во время матчей он всегда знает, как вести за собой, используя свой характер и весь опыт, который он приобрёл за эти годы. Я думаю, именно это делает его великим тренером. Его философия, его требования и его опыт», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт FIFA.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится уже 31 мая.