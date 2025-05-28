Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал, почему считает Луиса Энрике великим тренером

Капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал, почему считает Луиса Энрике великим тренером
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о том, какие сильные качества есть у главного тренера команды Луиса Энрике.

«Он, безусловно, один из лучших тренеров в мире, и он доказывает это нам каждый день. Он очень требовательный, очень чётко говорит игрокам, что нужно делать, и всегда привносит что-то новое.

Во время матчей он всегда знает, как вести за собой, используя свой характер и весь опыт, который он приобрёл за эти годы. Я думаю, именно это делает его великим тренером. Его философия, его требования и его опыт», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт FIFA.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится уже 31 мая.

Материалы по теме
«ПСЖ» не хватало такого футболиста». Как Хвича стал важнейшим игроком для топ-клуба Европы
«ПСЖ» не хватало такого футболиста». Как Хвича стал важнейшим игроком для топ-клуба Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android