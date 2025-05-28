Вингер «Спартака» Маркиньос — лучший бразильц недели в Европе, обойдя Каземиро и Антони

Статистический оператор Sofascore опубликовал рейтинг лучших бразильских игроков, выступающих в европейских чемпионатах, за прошедший игровой уикенд.

Лучшим бразильским футболистом тура прошедших выходных по оценке Sofascore стал крайний нападающий московского «Спартака» Маркиньос (оценка 10). В тройку лучших вошли также вингер немецкого «Хайденхайма» Лео Шенца (8,7) и вингер сине-бело-голубых Педро (8,6). Всего в топ-10 четыре игрока РПЛ — три представителя «Зенита» и один «Спартака».

Полностью десятка лучших выглядит так:

Маркиньос («Спартак») — оценка 10. Лео Шенца («Хайденхайм») — 8,6. Педро («Зенит») — 8,6. Уэсли Патати («Зенит») — 8,3. Густаво Мантуан («Зенит») — 8,3. Нино («Зенит») — 8,3. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 8,2. Антони («Бетис») — 8,0. Леандро («Радомяк») — 7,9. Жоао Гомес («Вулверхэмптон») — 7,7.

Как появился «Спартак»: