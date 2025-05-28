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Вингер «Спартака» Маркиньос — лучший бразильц недели в Европе, обойдя Каземиро и Антони

Вингер «Спартака» Маркиньос — лучший бразильц недели в Европе, обойдя Каземиро и Антони
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Статистический оператор Sofascore опубликовал рейтинг лучших бразильских игроков, выступающих в европейских чемпионатах, за прошедший игровой уикенд.

Лучшим бразильским футболистом тура прошедших выходных по оценке Sofascore стал крайний нападающий московского «Спартака» Маркиньос (оценка 10). В тройку лучших вошли также вингер немецкого «Хайденхайма» Лео Шенца (8,7) и вингер сине-бело-голубых Педро (8,6). Всего в топ-10 четыре игрока РПЛ — три представителя «Зенита» и один «Спартака».

Полностью десятка лучших выглядит так:

  1. Маркиньос («Спартак») — оценка 10.
  2. Лео Шенца («Хайденхайм») — 8,6.
  3. Педро («Зенит») — 8,6.
  4. Уэсли Патати («Зенит») — 8,3.
  5. Густаво Мантуан («Зенит») — 8,3.
  6. Нино («Зенит») — 8,3.
  7. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 8,2.
  8. Антони («Бетис») — 8,0.
  9. Леандро («Радомяк») — 7,9.
  10. Жоао Гомес («Вулверхэмптон») — 7,7.
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