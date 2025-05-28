Фанаты Марадоны напали на врача, обвиняемого в убийстве игрока, возле здания суда

Фанаты атакующего полузащитника сборной Аргентины Диего Марадоны напали на врача Леопольдо Луке, который обвиняется в убийстве футболиста. Об этом сообщает TN.

По информации источника, возле здания суда фанаты ударили Луке флагом по голове.

Отметим, суду предстоит заслушать 192 свидетеля, изучить медицинские анализы и заключения, аудиозаписи и переписку врачей.

Напомним, ранее стало известно, что семь врачей и медсестёр предстали перед судом по обвинению в причастности к смерти Диего Марадоны. Обвиняемые подозреваются в халатности, приведшей к смерти аргентинца. Медикам может грозить до 25 лет заключения.

25 ноября 2020 года Марадона скончался от инфаркта миокарда в своём доме в Тигре.