Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея Мостового про «Спартак» на матче легенд

Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой прокомментировал оскорбительную кричалку нападающего санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового про московский «Спартак» на Матче Легенд.

«Это ужас! Сейчас у молодёжи золотое время. Что хотят, то и делают! Блогеры выходят на первое место, и с них пример берут. Они ничего не умеют, только языком чешут.

Андрей не прав. Зачем такое делать с такой фамилией. Фамилию Мостовой уважают во всей Европе, а тут такой поступок. Думаю, клуб должен его как-то наказать, что-то сделать.

У «Спартака» кто-то найдётся, что-нибудь придумают. Просто так это не останется.

Это не красит наш футбол, тем более ты действующий футболист. Я не понимаю, что у них в голове. Сейчас везде хайп. 10 лет назад никто не знал об этом слове. Чтобы стать популярным, можно голым по Тверской пробежаться. И всё! Все тебя будут знать.

Думаю, он сам уже понимает, что поступил плохо, если ему кто-то из взрослых сказал. Поорал, а завтра кто-то из другой команды так начнёт. Кошмар!» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, игрок «Зенита» посетил фанатскую трибуна во время матча, где вместе с болельщиками исполнил кричалку про «Спартак».