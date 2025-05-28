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Мостовой: Галицкий решал, кто играет, а кто — нет. Несогласных тренеров он выгонял

Мостовой: Галицкий решал, кто играет, а кто — нет. Несогласных тренеров он выгонял
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о роли владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в завоевании золотых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«В своё время Галицкий многое решал по футбольным аспектам, почему и тренеры там надолго не задерживались. Он решал, кто играет, кто не играет. Это, конечно, неправильно, но если это его клуб, его деньги, он так решил. Я знаю, что несогласных с таким подходом тренеров он выгонял. Что из этого выходило? 10 лет кричали про своих воспитанников, и «Краснодар» выше 5-6 места не поднимался. Сейчас смотришь своих воспитанников два человека, и команда чемпионом стала наконец», — сказал Мостовой в выпуске «Спартак Шоу».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.

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