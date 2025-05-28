Гасперини решил покинуть «Аталанту» после 9 лет работы в клубе — Маттео Моретто

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял окончательное решение покинуть пост, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, 67‑летний специалист уже уведомил руководство клуба о своём уходе, хотя его контракт действует до лета 2026 года.

В феврале Гасперини заявил, что не намерен продлевать соглашение, однако не уточнил, останется ли в клубе до завершения текущего сезона. Недавно сообщалось, что «Аталанта» заинтересована в сохранении тренера, однако «Рома» предлагает Джан Пьеро контракт, рассчитанный до 2028 года с зарплатой в € 5 млн в год.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года, за это время команда одержала победу в Лиге Европы в 2024 году. По итогам нынешнего сезона клуб занял третье место в Серии А, при этом в течение сезона боролся за чемпионский титул.

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