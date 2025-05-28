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Мареска — о главном тренере «Бетиса»: считаю его одним из своих главных наставников

Мареска — о главном тренере «Бетиса»: считаю его одним из своих главных наставников
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о своём отношении к главному тренеру «Бетиса» Мануэлю Пеллегрини накануне финала Лиги конференций, где команды встретятся.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю его одним из своих наставников в профессиональном футболе. Благодаря ему я нахожусь там, где сейчас. Мы работали с Мануэлем четыре года: два — в роли игрока и два — в составе его тренерского штаба. Поэтому я очень благодарен ему за многое, чего я достиг.

Я ценю наши отношения и советы, которые он мне давал. Он говорил мне никогда не меняться. По его словам, часто игроки и тренеры в футболе спешат изменить себя, но он всегда советовал оставаться верным своим принципам и себе самому», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги конференций состоится уже сегодня, начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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