Рахимов прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщил «Динамо» договорилось с Валерием Карпиным о назначении, стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

«РФС не видит проблемы в совмещении работы с национальной сборной и с «Динамо». Я лично за Валеру рад. Думаю, что он будет ставить в московском клубе тот же самый футбол, что ставил в «Ростове». Организованная, очень интенсивная игра с хорошими переходами.

Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объём работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодёжи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в марте нынешнего года президент РФС Александр Дюков сообщил, что в РФС не возражают против совмещения работы 56-летнего тренера в сборной и в клубе. Ранее Карпин совмещал работу в «Ростове» и в национальной команде.

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