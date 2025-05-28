«Он был пьян». «Рома» сделала новое заявление о драке Дзаньоло с игроками молодёжки римлян

Пресс-служба «Ромы» опубликовала новое заявление об инциденте с полузащитником «Фиорентины» Николой Дзаньоло. Футболист ударил двух игроков молодёжной команды столичной команды, после чего извинился, но отметил, что была только словесная перепалка.

«Вечером 26 мая, после завершения полуфинального матча Примаверы между «Ромой» и «Фиорентиной» на стадионе «Виола Парк», Николо Дзаньоло (игрок основного состава «Фиорентины») незаконно проник в раздевалку «Ромы» в сопровождении знакомого, несмотря на отсутствие соответствующей аккредитации.

По заявлению очевидцев, Дзаньоло был явно пьян. Он помочился в туалете, предназначенном для «Ромы», спровоцировал игроков молодёжной команды, а затем без словесной перепалки ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти к скамейке запасных. Литти, проходивший реабилитацию после операции на плече, был доставлен в больницу для обследования, как и Альмавиву.

Футбольный клуб «Рома» полностью поддерживает своих молодых игроков и глубоко возмущён агрессивным и необоснованным поведением Дзаньоло на стадионе «Виола Парк». Мы надеемся, что компетентные органы примут решительные меры для обеспечения справедливости и защиты ценностей итальянского футбола», — написала пресс-служба «Ромы» в своём заявлении.

Напомним, Дзаньоло выступал за «Рому» на протяжении пяти лет.