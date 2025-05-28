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«Реал» намерен перехватить трансферную цель «Арсенала» — COPE

«Реал» намерен перехватить трансферную цель «Арсенала» — COPE
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Мадридский «Реал» хочет приобрести главную трансферную цель лондонского «Арсенала» опорного полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, новый главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо настаивает на трансфере игрока, который мог бы заменить объявившего об уходе из мадридской команды ветерана Луки Модрича.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Арсенал» согласовал сделку по переходу Субименди за сумму отступных в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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