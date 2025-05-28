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Медицинский персонал ЦСКА присоединится к сборной Узбекистана на квалификации ЧМ

Медицинский персонал ЦСКА присоединится к сборной Узбекистана на квалификации ЧМ
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Члены медицинского персонала ЦСКА: руководитель медицинского департамента Эдуард Безуглов и главный врач молодежной команды московского клуба Георгий Малякин — будут помогать сборной Узбекистана на матчах квалификации чемпионата мира. Об этом сообщает Championat.Asia.

Сборная Узбекистана сыграет с национальными командами Объединённых Арабских Эмиратов и Катара. Матчи пройдут 5 и 10 июня.

Напомним, ранее сборная Узбекистана уже встречалась с национальной Киргизии и выиграла со счётом 1:0. Предыдущий матч команда провела в рамках 8-го тура квалификации чемпионата мира с Ираном, встречала завершилась с ничейным результатом — 2:2.

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