Олимпийский чемпион в составе Испании не исключил переход в «Барселону» летом

24-летний испанский голкипер каталонского «Эспаньола» Жоан Гарсия высказался о слухах, что он может перейти в «Барселону» этим летом.

«Возможный переход в «Барселону»? Не знаю. Но было бы здорово сыграть против «Эспаньола». Такое может случиться. Я стараюсь искать позитивную сторону, и, если это произойдёт, я приму это с энтузиазмом. В конце концов, футбол — это каждодневные новости. Не всегда всё происходит так, как говорят», — приводит слова Гарсии журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на Esport3 (Catalunya Ràdio).

Ранее сообщалось, что Гарсия был близок к переходу в «Арсенал».

Гарсия является олимпийским чемпионом 2024 года в составе Испании. В этом сезоне пропустил 51 гол в 38 матчах и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, испанец является лидером по количеству сейвов по итогам сезона Ла Лиги (146). Действующий контракт игрока с попугаями рассчитан до лета 2028 года. Отступные составляют € 25 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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