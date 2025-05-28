Раскрыты подробности по вероятному трансферу Куньи из «Вулверхэмптона» в «МЮ»

«Вулверхэмптон» дал разрешение «Манчестер Юнайтед» на переход 25-летнего бразильского нападающего «волков» Матеуса Куньи. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «Вулверхэмптон» разрешил «Юнайтед» организовать медосмотр для бразильского нападающего, с которым планируется заключить пятилетний контракт. Если всё будет в порядке, то соглашение может быть заключено уже в ближайшее время.

Также клубы договорились, что «красные дьяволы» будут выплачивать сумма покупки в £ 62,5 млн (более € 74 млн) в течение четырёх или пяти лет.

Напомним, в текущем сезоне бразильский нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, где отметился 17 голами и шестью результативными передачами.