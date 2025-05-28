Стала известна сумма отступных по новому контракту Ламина Ямаля с «Барселоной»

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после продления контракта с каталонцами до 2031 года получил сумму отступных в контракте в размере € 1 млрд. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.
По информации источника, подобная сумма связана с намерением сине-гранатовых не продавать свой главный футбольный актив.
Ямаль — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2024/2025 он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Предыдущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
За время выступлений за «Барселону» Ямаль дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Кубок страны и Суперкубок Испании. В составе сборной Испании 17-летний футболист минувшим летом победил на Евро-2024.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: