39-летний Лука Модрич может стать одноклубником Криштиану Роналду или Лионеля Месси

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич может присоединиться к клубам, где выступают звёздные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Модрич, покидающий «Реал» в качетсве свободного агента после клубного чемпионата мира 2025 года, получил предложения о трансфере от саудовского «Аль-Насра» и американского «Интер Майами». Кроме того, к хавбеку проявляет интерес «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии и несколько бразильских команд.

Отмечается, что Модрич в течение продолжительного времени обсуждал возможность присоединения к «Аль-Насра», чтобы сыграть в одной команде с Роналду, однако семья игрока считает более предпочтительным вариантом переезд в США.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

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