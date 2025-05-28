Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

39-летний Лука Модрич может стать одноклубником Криштиану Роналду или Лионеля Месси

39-летний Лука Модрич может стать одноклубником Криштиану Роналду или Лионеля Месси
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич может присоединиться к клубам, где выступают звёздные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Модрич, покидающий «Реал» в качетсве свободного агента после клубного чемпионата мира 2025 года, получил предложения о трансфере от саудовского «Аль-Насра» и американского «Интер Майами». Кроме того, к хавбеку проявляет интерес «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии и несколько бразильских команд.

Отмечается, что Модрич в течение продолжительного времени обсуждал возможность присоединения к «Аль-Насра», чтобы сыграть в одной команде с Роналду, однако семья игрока считает более предпочтительным вариантом переезд в США.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

Материалы по теме
Модрич заплакал в пути на последний матч в составе «Реала». Видео
Истории
Модрич заплакал в пути на последний матч в составе «Реала». Видео

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android