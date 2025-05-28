Мостовой рассказал о необычном условии, которое ему поставил Бышовец в сборной СССР

Бывший советский и российский футболист, выступавший за московский «Спартак», Александр Мостовой поделился историей о необычном условии, из-за которого он мог не оказаться в сборной СССР, когда команду возглавил Анатолий Бышовец.

«Когда после неудачного чемпионата мира 1990 года команду возглавил Анатолий Бышовец, то первым условием было — сменить прическу. У нас тогда у трех футболистов были длинные волосы: Игоря Шалимова, Александра Мостового и Василия Кулькова. И главный тренер вызвал нас троих на базе и сказал: «Если хотите быть в сборной, то обязательно нужно подстричься». Мы не знали, что делать. Для меня это был шок и для ребят, хотя у меня мама парикмахер. Почему? Зачем? Закончилось тем, что мы с Васькой поехали стричься в какую-то парикмахерскую».

В течение своей профессиональной карьеры Александр играл за клубы «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Также Мостовой играл за сборные СССР и России.

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