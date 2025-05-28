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Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом трансфере мадридского «Реала»

Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом трансфере мадридского «Реала»
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Мадридский «Реал» находится на финальной стадии в отношении трансфера левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в данный момент проходят заключительные переговоры по трансферу чтобы установить детали. Контракт между игроком и «Королевским клубом» согласован. Отмечается, что в «Реале» не могли завершить сделку, так как ждали, пока «Бенфика» сыграет финальный матч Кубка Португалии со «Спортингом». Встреча завершилась поражением «орлов» со счётом 1:3 по итогам дополнительного времени.

Инсайдер подтвердил свои детали сообщением: «Альваро Каррерас и мадридский «Реал»… Следующий на очереди».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов выплатить отступные в размере € 50 млн, чтобы закрыть сделку.

В нынешнем сезоне во всех турнирах защитник провёл 50 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.

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