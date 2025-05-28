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Игорь Осинькин прокомментировал свою работу в «Крыльях Советов» после ухода из клуба

Игорь Осинькин прокомментировал свою работу в «Крыльях Советов» после ухода из клуба
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о времени своей работы с самарской командой.

«Хочу отметить, что Самарская земля — это земля, где уже много времени я провёл из моей сознательной жизни. Это пик моей спортивной карьеры, конечно, такое не забудется никогда. Эти пять лет — определённый венец. Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Болельщики всегда были с нами, помогали нам в трудные моменты. Мы не изменяли себе, своему стилю и следовали своим принципам, своей игре. Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды», — сказал Осинькин в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Крыльев Советов».

Ранее было официально объявлено об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов» в связи с истечением срока действия контракта. Специалист возглавлял волжан с июля 2020 года, под его руководством самарцы стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2020/2021 и в том же сезоне вышли в финал Кубка России. В РПЛ «Крылья Советов» с Осинькиным занимали восьмое, 12-е, девятое и 10-е места, в завершившемся сезоне-2024/2025 в активе команды 31 очко в 30 матчах.

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