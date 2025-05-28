Арне Слот получил награду имени сэра Алекса Фергюсона в первом сезоне в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан наставником года по версии Ассоциации тренеров (LMA). Слот стал лауреатом награды, которая носит имя бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Отметим, в последний раз наставник «Ливерпуля» становился соикателем данной награды по итогам сезона-2021/2022. Тогда мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа набрали 92 очка, заняв второе место в турнирной таблице. Кроме того, немецкий специалист выигрывал данную награду после победы с ливерпульским клубом в АПЛ в розыгрыше — 2019/2020. Рекордсмен — Алекс Фергюсон (11 наград).

Победитель был объявлен во время 33-й ежегодной церемонии награждения, которая состоялась во вторник, 27 мая, в отеле JW Marriott Grosvenor House London.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.

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