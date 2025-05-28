Роналдо сделал прогноз на победителя Лиги чемпионов — 2024/2025

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о вероятном победителе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, в решающем матче розыгрыша «нерадзурри» сыграют с французским «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Мой прогноз — победит «Интер», это мнение как болельщика. У меня большая связь с клубом. Я пережил с ним много важных моментов, поэтому не могу скрывать свою симпатию. Будет хорошо, если «Интер» снова выиграет Лигу чемпионов», — приводит слова Роналдо Fcinter1908.it.

Экс-футболист Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Бывший форвард завершил профессиональную карьеру футболиста в 2011 году. Всего за карьеру бразильский игрок провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.

Материалы по теме Индзаги высказался о предстоящем финале ЛЧ, упомянув про проигрыш титула в Серии А

Необычные названия футбольных клубов: