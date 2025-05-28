Александр Мостовой: Галактионов? Я не знаю, кто это и как он в «Локомотиве» появился

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об итогах сезона-2024/2025 для московского «Локомотива» и о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Я когда много прогнозов давал на сезон, сразу говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они оказались на том месте, где и должны были оказаться, — на шестом. «Локомотиву» нужны футболисты. Нужен ли там Галактионов? Я не знаю, кто это и как он там появился. Футбольный ли он человек? По мне, кажется, что нет. В РПЛ работает примерно 80% тренеров — футбольных людей и 20% не футбольных, и это уже хорошо», — сказал Мостовой в выпуске «Спартак Шоу».

41-летний Михаил Галактионов занимает пост главного тренера «Локомотива» с ноября 2022 года. В сезоне-2024/2025 красно-зелёные заняли в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 53 очка в 30 матчах.