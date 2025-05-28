Моуринью отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, упомянув президента «шпор»

Главный тренер «Фенербахче», ранее являвшимся наставником «Тоттенхэм Хотспур», Жозе Моуринью высказался о победе «шпор» в Лиге Европы УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, данный титул стал для лондонского клуба первым с 2008 года.

«Тоттенхэм» теперь участвует в Лиге чемпионов, и, конечно, для господина Леви (речь о президенте «Тоттенхэма» Дэниеле Леви. — Прим. «Чемпионата») миллионы, которые она приносит, — это отличная новость. Для болельщиков, игроков и Постекоглу это — титул», — приводит слова Моуринью The Spurs Express в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в решающем матче Лиги Европы «Тоттенхэм» со счётом 1:0 переиграл «Манчестер Юнайтед» в английском финале. Моуринью возглавлял «шпор» с ноября 2019 года по апрель 2021 года. За это время клуб не выиграл ни одного трофея, однако португальскому специалисту удалось вывести клуб в финал Кубка английской лиги. Однако в главном матче того турнира командой руководил уже Райан Мэйсон.

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