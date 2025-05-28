Александр Мостовой: Клод Макелеле благодаря кому оказался в «Сельте»? Благодаря мне

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе 52-летнего экс-полузащитника «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клода Макелеле в клуб из Виго в 1998 году из «Марселя».

«Клод Макелеле благодаря кому оказался в «Сельте»? Благодаря Мостовому. Он тогда в «Марселе» был и не играл из-за проблем с тренером. У меня спросили, брать или не брать. Я говорю: «Конечно, брать!». Помню его ещё в чемпионском «Нанте», который остановил «Страсбург» с Мостовым. В девяточку плюнул тогда им. Макелеле сказал, что я — уровень Зидана и Баллака? В Европе многие так считают», — сказал Мостовой в выпуске «Спартак Шоу».

Напомним, Макелеле выступал вместе с Мостовым за «Сельты» с 1998-го по 2000-й год после чего француз перешёл в мадридский «Реал». Александр выступал за галисийцев с 1996-го по 2004-й годы.

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