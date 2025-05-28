Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: мы первые среди смертных после шести бессмертных

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал седьмое место казанского клуба в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025.

«Наверное, стабильных сезонов нет ни у одной команды. Турбулентность бывает у всех. То же самое и у нас было, достаточно негативных моментов, но и много позитивных. Если все эти моменты сравнивать, то всё уравновесилось. Мы по праву заняли седьмое место. Как мне кто‑то сказал: «Мы первые среди смертных после шести бессмертных». Всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, кто перед нами. Мы оказывали первой шестерке достойную конкуренцию. Я вижу, в чём нам нужно прибавлять. Это работа не только моя, но и наша общая. Как раз на последнем заседании мы говорили об этом. Надеюсь, что мы сделаем шаг вперед», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» в сезоне-2024/2025 набрал 45 очков в 30 матчах чемпионата России и занял в итоговой турнирной таблице РПЛ седьмую строчку. Выше команды Рашида Рахимова финишировали только чемпион России «Краснодар», петербургский «Зенит» и четыре московских клуба — ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».