Рашид Рахимов: хотелось материться после матча «Рубина» в Краснодаре

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал матч прошедшего чемпионата России — 2024/2025, который вызвал у него сильные эмоции.

— Назовите момент по ходу чемпионата, когда хотелось материться?

— Часто хочется. Назову сразу несколько моментов… Назову тот же матч в Краснодаре, мы не должны были проиграть. Тогда очень хотелось, но я нашел спокойствие, момент поговорить с ребятами, поддержать их. Я успокоился. В этот момент нужно себя сдерживать и понимать, что произошло. Да, поражение, но игра была хорошая. Думаю, нам удались матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». У нас появилась определенная сыгранность. Мы забили много красивых мячей. Мы достаточно хорошо организованны, можем вести борьбу. У нас есть характер, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 мая в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» под руководством главного тренера Рашида Рахимова проиграл на выезде будущему чемпиону «Краснодару» со счётом 1:2. После счёта 0:2 к перерыву во втором тайме гости имели значительное игровое преимущество — 58% против 42% по владению мячом, 11 (2 в створ) против 5 (0 в створ) по ударам по воротам, но смогли отыграть только один гол благодаря удару полузащитника Ильи Рожкова на 83-й минуте.