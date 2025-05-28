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Андрей Талалаев: с Осинькиным «Крылья Советов» стали узнаваемой командой

Андрей Талалаев: с Осинькиным «Крылья Советов» стали узнаваемой командой
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Главный тренер «Балтики» и бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал уход из самарского клуба возглавлявшего волжан в течение пяти лет Игоря Осинькина и слухи о его возможном назначении в подмосковную команду.

«Самое главное, что он привил «Крыльям» узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол. «Крылья» стали узнаваемой командой. Да, у них не было глобальных успехов. Да, это команда‑середняк, но серьёзный середняк. Пусть даже они иногда боролись за выживание. Что касается «Химок», то о них сложно что‑то сказать. Если Осинькин их возглавит, им придется в очередной раз всё менять, что они уже не раз делали. Подбор игроков, философию — абсолютно всё», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

27 мая официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» объявил, что главный тренер Игорь Осинькин покидает клуб, поскольку его истекающий контракт не будет продлён по решению сторон. Специалист возглавлял волжан с июля 2020 года, под его руководством самарцы стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2020/2021 и в том же сезоне вышли в финал Кубка России. В завершившемся сезоне-2024/2025 в активе «Крыльев Советов» 31 очко в 30 матчах РПЛ и 10-е итоговое место.

Ранее в информационном пространстве появились слухи о том, что Игорь Осинькин может возглавить подмосковные «Химки».

Турнирная таблица РПЛ
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