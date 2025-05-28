Моуринью ответил, кого поддерживал в финале ЛЕ. Жозе тренировал и «Тоттенхэм», и «МЮ»

Главный тренер «Фенербахче», ранее являвшийся наставником «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», Жозе Моуринью рассказал, кого поддерживал во время финального матча Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, «шпоры» в решающем матче с минимальным счётом 1:0 переиграли «красных дьяволов» и выиграли первый трофей с 2008 года.

«У меня был внутренний конфликт, потому что, с одной стороны, люблю «Манчестер Юнайтед» и у меня хорошие отношения с Рубеном Аморимом. С другой стороны, когда увидел Сона [Сон Хын Мин], который плакал с кубком, и подумал о болельщиках «Тоттенхэма», это, безусловно, было особенным ощущением», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Моуринью возглавлял «шпор» с ноября 2019-го по апрель 2021 года. За это время клуб не взял ни одного титула. У руля манкунианцев португальский специалист работал с июля 2016 по декабрь 2018 года, взяв Лигу Европы, Кубок Англии и Суперкубок страны.

Самые скандальные футболисты в истории: