«Барселона» достигла соглашения по трансферу нового вратаря — Mundo Deportivo

Каталонская «Барселона» достигла соглашение с агентами испанского голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, контракт будет рассчитан на пять лет с бонусом за вызов в национальную сборную. На данный момент контракт ожидает одобрения самого футболиста.

Сообщается, что олимпийский чемпион в составе сборной Испании получил много предложений о переходе, в частности, называются такие клубы, как «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Наполи», «Интер» и «Байер». Футболист примет решение после встречи с агентами, которая состоится в эти выходные. Отмечается, что сине-гранатовые готовы выплатить сумму отступных за игрока в € 25 млн.

Гарсии 24 года. В текущем сезоне он пропустил 51 гол в 38 матчах и восемь раз удержал свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, он занимает первое место по количеству сейвов в Ла Лиге за сезон (146). Действующий контракт Гарсии с «попугаями» рассчитан до лета 2028 года. По информации портала Transfermarkt, примерная рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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