Сегодня, 28 мая, пройдут первые переходные матчи за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание переходных матчей РПЛ 28 мая (время — московское):

17:00. «Урал» — «Ахмат»;

19:30. «Сочи» — «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат» завершили сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м и 14-м местах соответственно. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым, а «Сочи» пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответные переходные матчи пройдут 31 мая.