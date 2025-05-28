Парфёнов: все ждали чемпионства от «Зенита», но в юбилеи часто происходит наоборот

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался по итогам РПЛ сезона-2024/2025. Чемпионом России стал «Краснодар», второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

«Мы увидели хорошее противостояние и хорошую концовку. «Краснодар» нужно поздравить с чемпионством! Бывают отдельные игры и матчи, но итоговая таблица отображает всю ситуацию, которая была в этом сезоне. «Краснодар» всё время был рядом, но теперь сделал этот шаг — чемпионство заслуженное. Какие могут быть вопросы?

Конечно, все ждали от «Зенита» чемпионства в год столетия, ведь был организован праздник. Но часто в такие юбилеи всё происходит наоборот. То же самое происходит, когда открывается стадион и в первом матче домашняя команда проигрывает», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.