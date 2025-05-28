Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов: все ждали чемпионства от «Зенита», но в юбилеи часто происходит наоборот

Парфёнов: все ждали чемпионства от «Зенита», но в юбилеи часто происходит наоборот
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался по итогам РПЛ сезона-2024/2025. Чемпионом России стал «Краснодар», второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

«Мы увидели хорошее противостояние и хорошую концовку. «Краснодар» нужно поздравить с чемпионством! Бывают отдельные игры и матчи, но итоговая таблица отображает всю ситуацию, которая была в этом сезоне. «Краснодар» всё время был рядом, но теперь сделал этот шаг — чемпионство заслуженное. Какие могут быть вопросы?

Конечно, все ждали от «Зенита» чемпионства в год столетия, ведь был организован праздник. Но часто в такие юбилеи всё происходит наоборот. То же самое происходит, когда открывается стадион и в первом матче домашняя команда проигрывает», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Выиграй ретроформу «Зенита»! Розыгрыш — в «Телеграме»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android