«Сочи» — «Пари НН»: во сколько начало переходного матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 мая, состоится первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет VK Видео. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте. «Сочи» стал пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответные переходные матчи пройдут 31 мая.