Энцо Мареска выделил самые сложные матчи «Челси» на пути к финалу Лиги конференций

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о трудностях на пути к финалу Лиги конференций. Сегодня, 28 мая, в решающем матче «Челси» встретится с испанским «Бетисом». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«У нас были матчи с «Копенгагеном» и «Легией». На их поле сложно играть, в прошлом сезоне там вылетали крупные европейские команды. Атмосфера на этих стадионах очень напряжённая. Это были решающие моменты в нашем сезоне и на нашем пути в финал Лиги конференций.

Я понял, что такие матчи заставляют вас готовиться на 100%. Даже 90% недостаточно — вы должны сделать всё на 100% и учесть каждую мелочь», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

«Легия» стала единственной командой, которая обыграла «Челси» в основном турнире Лиги конференций — 2:1.