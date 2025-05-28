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Энцо Мареска выделил самые сложные матчи «Челси» на пути к финалу Лиги конференций

Энцо Мареска выделил самые сложные матчи «Челси» на пути к финалу Лиги конференций
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о трудностях на пути к финалу Лиги конференций. Сегодня, 28 мая, в решающем матче «Челси» встретится с испанским «Бетисом». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас были матчи с «Копенгагеном» и «Легией». На их поле сложно играть, в прошлом сезоне там вылетали крупные европейские команды. Атмосфера на этих стадионах очень напряжённая. Это были решающие моменты в нашем сезоне и на нашем пути в финал Лиги конференций.

Я понял, что такие матчи заставляют вас готовиться на 100%. Даже 90% недостаточно — вы должны сделать всё на 100% и учесть каждую мелочь», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

«Легия» стала единственной командой, которая обыграла «Челси» в основном турнире Лиги конференций — 2:1.

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