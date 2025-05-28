Экс-вратарь «Челси» Кудичини высказался о текущих результатах клуба

Бывший голкипер «Челси» Карло Кудичини высказался о текущих результатах лондонцев. Напомним, «синие» завершили сезон английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице и вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Бетисом».

«Что касается нынешних результатов «Челси», то всё в наших руках. Очевидно, что мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем году, это по силам. Недавно была важная победа над «Манчестер Юнайтед». Предстоит финал в Лиге конференций, который даёт шанс стать единственным клубом в мире, выигрывавшим все еврокубки. Это будет большим достижением», — сказала Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.