«Урал» — «Ахмат»: во сколько начнётся переходной матч, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 28 мая, состоится первый переходной матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встретятся «Урал» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео».

Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.