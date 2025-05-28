Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Ахмат»: во сколько начнётся переходной матч, где смотреть трансляцию онлайн

«Урал» — «Ахмат»: во сколько начнётся переходной матч, где смотреть трансляцию онлайн
Комментарии

Сегодня, 28 мая, состоится первый переходной матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встретятся «Урал» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео».

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, грозненский «Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге. Ответные переходные матчи запланированы на 31 мая.

Материалы по теме
Сегодня «Уралу» нечего делать в РПЛ. «Ахмат» с Ташуевым организованнее
Сегодня «Уралу» нечего делать в РПЛ. «Ахмат» с Ташуевым организованнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android