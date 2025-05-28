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К Сперцяну проявляют интерес «Лидс» и некоторые другие европейские клубы — Хачатрян

К Сперцяну проявляют интерес «Лидс» и некоторые другие европейские клубы — Хачатрян
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлекает внимание нескольких европейских клубов, включая английский «Лидс Юнайтед». Об этом сообщает журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X.

По данным источника, на данном этапе официального предложения о переходе Сперцяна в «Краснодар» не поступало, однако интерес к Эдуарду со стороны европейских клубов достаточно высокий.

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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