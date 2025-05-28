Карло Кудичини: было грустно, когда Абрамович покинул «Челси», но это не его решение

Экс-вратарь лондонского «Челси» Карло Кудичини высказался о бывшем президенте «аристократов» — российском бизнесмене Романе Абрамовиче. Напомним, Абрамович продал «Челси» вскоре после начала СВО на Украине.

«Когда Абрамович покинул «Челси», мне, как и многим болельщикам клуба, было грустно. Роман был невероятным владельцем. Он привёл так много хороших игроков, клуб под его руководством был очень успешным. С ним было много трофеев, так что, очевидно, это печальный момент. И, как вы знаете, это не его решение, Роман был вынужден это сделать, но это жизнь», — сказал Кудичини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.