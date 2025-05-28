Кирилл Глебов — лучший игрок 30-го тура РПЛ по максимальной скорости

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов стал лучшим игроком 30-го тура Российской Премьер-Лиги по максимальной скорости. В матче с «Пари НН» хавбек армейцев развил максимальную скорость, равную 34,24 км/ч, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, игра между ЦСКА и «Пари НН» завершилась победой армейцев со счётом 2:0. Кирилл Глебов провёл на поле 76 минут, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».