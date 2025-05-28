Кирилл Глебов — лучший игрок 30-го тура РПЛ по максимальной скорости
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов стал лучшим игроком 30-го тура Российской Премьер-Лиги по максимальной скорости. В матче с «Пари НН» хавбек армейцев развил максимальную скорость, равную 34,24 км/ч, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39' 2:0 Шуманский – 90'
Напомним, игра между ЦСКА и «Пари НН» завершилась победой армейцев со счётом 2:0. Кирилл Глебов провёл на поле 76 минут, не отметившись результативными действиями.
Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».
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