Быстров оценил перспективы Гусева как тренера «Динамо» при наличии Карраскаля

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном продолжении работы Ролана Гусева на посту тренера московского «Динамо». Гусев является исполняющим обязанности главного тренера после ухода Марцела Лички в начале мая.

«Я думаю, авторитета Ролана Гусева не хватит, чтобы влиять на иностранцев. Карраскаля ни один тренер, кроме Федотова, не мог поставить на место. Да он в порядке, когда с мячом, Личка не всегда находил к нему подход. С сильными соперниками — «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, он себя редко проявлял, а пользу приносил только со слабыми командами. Лидера берут не для того, чтобы он издевался над середняками, а для того, чтобы он играл с топ-клубами. Конечно, к таким игрокам надо уметь находить подход. Не думаю, что это сможет сделать Гусев, хотя я был бы рад, если бы он остался», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».