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Быстров — о Соболеве: встретил Дельфина вечером, он спрашивал, можно ли взять пару уроков

Быстров — о Соболеве: встретил Дельфина вечером, он спрашивал, можно ли взять пару уроков
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Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился эмоциями от гала-матча в честь столетнего юбилея петербургского клуба. Он рассказал, как «дорисовал» пенальти в этой встрече, и пошутил, что форвард Александр Соболев хотел взять у него несколько уроков по «ныркам» в штрафной площади соперника.

«Видно было, что ребята из основы были не очень довольны. Осадочек, конечно, был, что не стали чемпионами. Мы ветераны, кайфанули, с фанатами зажгли. По Неве прокатились, отметили. Всех рад был видеть — Анюкова, Кержакова, Аршавина, иностранцев. Чьей формой был удивлён больше всего? Своей. Ожидал худшего. Вышел в обоих таймах, заработал пенальти. Как мешок упал в штрафной, пришлось подрисовать. После матча легенд встретил Дельфина вечером. Он спрашивал — можно ли взять пару уроков, как это делать? Знает ли Соболев, что я один из главных его критиков? Конечно, знает. Видно было по взгляду, как он пытался сказать судье, что поставили на мне левую «точку», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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