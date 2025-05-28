Шишкин: Галицкий называл нас «зажравшиеся коты», может быть, он был прав

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин рассказал, что президент клуба Сергей Галицкий называл игроков чёрно-зелёных «зажравшимися котами». Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год.

«Сейчас мы смотрим на радость Галицкого, когда всё хорошо, но мы можем перевернуть монетку и вспомнить, когда было не всё хорошо. Он прилетал пару раз на вертолёте к нам на базу в Адыгею и устраивал полуторачасовые дискуссии. Называл нас «зажравшиеся коты». Вроде бы тогда это было неуместно, а сейчас задумываешься — и, может быть, в чём-то он был и прав», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»