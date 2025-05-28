Быстров: «Зенит» укомплектовали плохо, кто-то должен понести за это ответственность

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о комплектовании состава санкт-петербургского «Зенита» в сезоне-2024/2025. «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Впервые в истории чемпионом стал «Краснодар».

«Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».