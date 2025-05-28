37-летний белорусский футболист Александр Мартынович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Сейчас он выступает за казахстанский «Кайрат». Ранее он выступал за «Рубин», «Краснодар», «Урал» и минское «Динамо».

— У вас контракт с «Кайратом» заканчивается зимой. Есть мысли о завершении карьеры?

— Всему своё время. Вы об этом узнаете, не переживайте (смеётся). У меня есть контракт. Я тренируюсь, работаю — у меня всё в порядке, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мартынович сыграл за «Кайрат» 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.