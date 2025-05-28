Роман Шишкин оценил выступление ЦСКА в прошедшем сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказал мнение, чего не хватило московскому ЦСКА в прошедшем сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«По результатам ЦСКА — лучшая команда весны. Я бы отметил работу Николича, и есть надежда на следующий сезон, что что-то будет грандиозное с его стороны. Мне кажется, в этом сезоне не хватило в атакующей стадии исполнителя. Мусаев старается, он талантливый парень, но нужен такой, как Кордоба», — сказал Шишкин в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на третьем месте. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».