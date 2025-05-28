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«Он повёл себя как мужик». Шишкин — о работе с тренером «Краснодара» Мусаевым

«Он повёл себя как мужик». Шишкин — о работе с тренером «Краснодара» Мусаевым
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Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о работе с главным тренером чёрно-зелёных Мурадом Мусаевым. Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год.

«С Мусаевым тоже удалось поработать, я при нём ушёл. Многие говорят, что он не подходит «Краснодару» и какой-то не такой тренер, но он всем всё доказал. Могу отметить и его человеческие качества. Была ситуация, когда я уходил и он повёл себя как мужик и профессионал, не стал прятаться куда-то. Руководство хотело от меня избавиться, но у него была другая позиция.

Понятно, что последнее слово за руководством, но Мусаев не стал меня гнобить, отправлять во вторую команду. Огромное ему за это спасибо. С тех пор прошло шесть лет. Он сильно прибавил. У него есть качественный штаб. Это все люди из академии. Если спрашивать, закономерно ли это чемпионство, то я думаю, что время пришло», — сказал Шишкин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

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