Пеллегрини: Мареска — тренер, которого ждёт долгая карьера в футболе

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался об Энцо Мареске, возглавляющем английский «Челси». Сегодня, 28 мая, «Бетис» встретится с «Челси» в финале Лиги конференций. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Энцо — тренер, которого ждёт долгая карьера в футболе. Он очень умён. Его помощник Вилли Кабальеро также был частью той «Малаги», а затем «Манчестер Сити». У них есть опыт игры в разных странах, они обладают отличными человеческими и профессиональными качествами.

Часто можно определить заранее, кто из игроков станет хорошим тренером. По влиянию на других футболистов, по умению воспринимать идеи на тренировках. В случае с Энцо и Вилли я был уверен, что они станут авторитетными тренерами на высоком уровне», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.