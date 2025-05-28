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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Пеллегрини: Мареска — тренер, которого ждёт долгая карьера в футболе

Пеллегрини: Мареска — тренер, которого ждёт долгая карьера в футболе
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Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался об Энцо Мареске, возглавляющем английский «Челси». Сегодня, 28 мая, «Бетис» встретится с «Челси» в финале Лиги конференций. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Энцо — тренер, которого ждёт долгая карьера в футболе. Он очень умён. Его помощник Вилли Кабальеро также был частью той «Малаги», а затем «Манчестер Сити». У них есть опыт игры в разных странах, они обладают отличными человеческими и профессиональными качествами.

Часто можно определить заранее, кто из игроков станет хорошим тренером. По влиянию на других футболистов, по умению воспринимать идеи на тренировках. В случае с Энцо и Вилли я был уверен, что они станут авторитетными тренерами на высоком уровне», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

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