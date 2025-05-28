Валерий Овчинников считает, что «Зениту» нужно изменить философию

Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Зените». Санкт-петербургский клуб впервые за семь лет не стал чемпионом страны. На этот раз титул РПЛ выиграл «Краснодар». Для «быков» это первый трофей в истории.

«В «Зените» после упущенного чемпионства обязаны что-то делать. Клуб отметил столетие со слезами на глазах. Я считаю, что изменения должны произойти в руководстве, тренерском штабе и составе команды. Но в первую очередь изменения должны произойти в философии «Зенита». Может, хватит обращать внимание только на бразильцев?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.